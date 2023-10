Vortrag über Ubbelohde im Hinterlandmuseum Biedenkopf

Der Vortrag ist zugleich eine Begleitveranstaltung zur derzeitigen Sonderausstellung des Hinterlandmuseums „Otto Ubbelohde – Motive aus dem Hinterland“. Die Sonderausstellung ist noch bis einschließlich 19. November zu sehen. Sie ist Teil der Ausstellungsreihe „Die Landschaft Otto Ubbelohdes – hier und jetzt“ mit weiteren Stationen in Goßfelden und an verschiedenen Orten in Marburg. Weitere Informationen gibt es per E-Mail an hinterlandmuseum@marburg-biedenkopf.de oder telefonisch unter 06461 924-651. Das komplette Programm der „Herbstabende“ findet sich auf www.marburg-biedenkopf.de/hinterlandmuseum.