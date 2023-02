VR Bank verspricht „attraktive” Dividende

Wie wirken sich die gesunkenen Kurse am Aktien- und Rentenmarkt in der Bilanz aus?

„Wir hatten ein Jahr, dass es so noch nie gegeben hat”, erklärt Vorstandsmitglied Steffen Simmer. Auf fast allen Märkten hätten sich die Kurse negativ entwickelt, sowohl am Renten- als auch am Aktienmarkt. Insbesondere die Renten seien infolge des massiven Zinsanstiegs stark eingebrochen. Das hat sich zum einen auf das Volumen an Wertpapieren ausgewirkt, das die Bank für ihre Kunden betreut. Obwohl netto Wertpapiere in einer Höhe von rund 80 Millionen Euro hinzugekommen sind, ist das Volumen infolge der Kursabschläge um rund 20 Millionen Euro gesunken. Aber auch die Bank selbst spürt die Belastung: So sind die Eigenanlagen der Bank in festverzinslichen Wertpapieren im Wert gefallen. „Der Effekt ist jedoch nur temporär”, betont Simmer, „und die Verluste werden in den Folgejahren wieder aufgeholt, da die Anleihen zum Ende der Laufzeit zum vollen Nennwert zurückgezahlt werden.”