Waldexperte Mark Harthun referiert

Biedenkopf. Über das Thema „Wald im Klimawandel – wie kann die Artenvielfalt unserer Wälder erhalten werden“, referiert der Experte Mark Harthun in Biedenkopf. Harthun ist langjähriger Geschäftsführer des NABU Hessen und Sprecher des Vorstands der NABU Stiftung hessisches Naturerbe. Der NABU Biedenkopf lädt zu seinem Vortrag für Mittwoch, 22. März, um 19 Uhr im „Hütter Treff“ in der Hüttenstraße 3 in Biedenkopf ein. Gäste sind willkommen. Der Eintritt ist frei.