Wallauer Markt feiert Premiere in der Henkel-Halle

Ebenso sind Antikhändler und Trödler auf dem Markt vertreten und auch Lebensmittel vom eigenen Bauernhof sowie Naturkosmetik und Seifen finden sich in dem bunten Sortiment des Marktes. Damit aber auch die Kleinen beim Wallauer Markt nicht zu kurz kommen, steht ein Kinderkarussell bereit und ein DJ lädt zu jeder vollen Stunde zu fünf Minuten Kinderdisco ein. Gegen eine kleine Spende zugunsten des Fördervereins der Wallauer Kindertagesstätte können sich die Kinder zudem schminken lassen. Und natürlich ist mit einer Vielfalt an Speisen auch für das leibliche Wohl der Marktbesucher gesorgt. Wenn es nach Nadine Schreiber geht, soll die Premiere des Wallauer Marktes auch keine Eintagsfliege bleiben. Sie möchte sogar einmal im Monat Kunstschaffende und Handwerkerinnen zusammenführen und damit zeigen, wie vielfältig deren Angebot in der Region ist. So hat sie auch schon den nächsten Markt geplant, der am 10. Dezember in der Henkel-Halle stattfinden soll.