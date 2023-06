Wallauer Turnverein bietet Kindern Sport- und Spieletag

Am 1. Juli heißt es in der Wallauer Großsporthalle wieder "Sport- und Spieletag". Alle Kids ab sieben Jahre können mitmachen. (© Beate Gerhard)

Am Samstag, 1. Juli, gibt es in Wallau einen Sport- und Spieltag für alle Kids ab sieben Jahre. Diesmal geht es ganz viel um Bälle. Was die Jugendwartinnen des TV 04 Wallau bieten.