Wallaus Turner brauchen Verstärkung

Auch Veranstaltungen konnte der Verein 2022 wieder durchführen. Zum ersten Mal boten die Jugendwartinnen Laura Boss und Tanja Rüffler einen Sport- und Spieletag an, der auch für dieses Jahr wieder am 1. Juli fest eingeplant ist. Auch die Nikolausfeier, im vergangenen Jahr mit Sternwanderung inklusive sportlicher Aufgaben unterwegs, und mit Abschluss bei der Feuerwehr, soll es dieses Jahr am 3. Dezember wieder geben. Neu ins Leben rufen die Wallauer „Adults in Motion“ in Kooperation mit dem Turngau Oberlahn-Eder. Am 4. November bekommt „Kids in Motion“ damit wieder eine Tanz-Veranstaltung für Erwachsene, die an die alten „Gymnastik-Matinees“ in Stadtallendorf anknüpfen soll. Die Wallauer Jazztänzerinnen richten beide Veranstaltungen in der Biedenkopfer Lahntalhalle aus.