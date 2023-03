Biedenkopf-Eckelshausen. Die Wanderfreunde Eckelshausen unternehmen am Sonntag, 19. März, eine Tour von Siegbach-Eisemroth auf der alten Bahnstrecke nach Siegbach-Überntal und über den Schönscheid wieder zurück. Die Teilnehmer treffen sich um 9 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus in Eckelshausen, um Fahrgemeinschaften zu bilden. Rucksackverpflegung wird empfohlen. Gäste sind wie immer willkommen.