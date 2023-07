Biedenkopf-Eckelshausen. Die Wanderfreunde Eckelshausen treffen sich am Sonntag, 16. Juli, um 9 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus in Eckelshausen. Von dort werden die Teilnehmer gemeinsam nach Oberrosphe fahren, um auf der Hessen-Extratour „Stirnhelle“ zu wandern. Gäste sind willkommen.