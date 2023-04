Wandern auf der Streuobstroute

Biedenkopf. Zu einer gemütlichen Wandertour auf der Streuobstroute in Dautphe lädt der OHGV Biedenkopf für Sonntag, 30. April, ein. Die Veranstalter versprechen eine kurzweilige Tour mit schönen Aussichten in die aufblühende Landschaft des hessischen Hinterlandes und eine Überraschungspause. Gäste sind willkommen. Empfohlen wird eine kleine Rucksackverpflegung. Treffpunkt ist um 12 Uhr der Marktplatz in Biedenkopf. Von dort geht es in Fahrgemeinschaften nach zum Parkplatz am Bürgerhaus Dautphe. Die Strecke ist etwa zehn Kilometer lang, die Tour dauert etwa vier Stunden. Anmeldung und Infos beim Wanderwart des OHGV Biedenkopf, Armin Platt, Telefon 06461-75161.