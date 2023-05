Biedenkopf-Eckelshausen. Die Wanderfreunde Eckelshausen wandern am Himmelfahrtstag, Donnerstag, 18. Mai, auf dem Weg „Rotes Wasser Ederbergland“. Start ist um 9 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus Eckelshausen. Von dort fahren die Teilnehmer in Fahrgemeinschaften nach Bracht. Gäste sind willkommen.