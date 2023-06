Wanderung um die Feudinger Scharfensteinklippen

Biedenkopf. Zu einer rund acht Kilometer langen Rundwanderung um die Feudinger Scharfensteinklippen laden die Wanderer des OHGV Biedenkopf für Sonntag, 18. Juni, ein. Treffpunkt ist um 8 Uhr auf dem Marktplatz in Biedenkopf. Von dort geht es in Fahrgemeinschaften nach Bad Laasphe-Holzhausen. Die Tour beinhaltet einen kleinen Aufstieg von 180 Höhenmetern und mehrere Felsengruppen mit Aussicht auf das Wittgensteiner Land. Eine Einkehr ist im Anschluss in Bad Laasphe geplant. Geführt wird die Wanderung von Liesel und Peter Spies, Telefon 06461-89736. Gäste sind willkommen.