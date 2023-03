Biedenkopf. Der OHGV Biedenkopf unternimmt am Sonntag, 19. März, eine „Wanderung zu den alten Rittersleut“. Die Teilnehmer treffen sich am Marktplatz in Biedenkopf, um Fahrgemeinschaften zu bilden. Abfahrt ist um 11.30 Uhr. Die Tour startet in Katzenbach am Gasthof „Der Katzenbacher“. Von dort geht es zur Burgruine Hollende. Die Strecke ist mittelschwer und etwa 9,5 Kilometer lang. Rucksackverpflegung ist erforderlich. Im Anschluss an die Wanderung ist eine Einkehr im Gasthof „Der Katzenbacher“ geplant. Dafür wird eine verbindliche Anmeldung benötigt bis Freitag, 17. März. Wanderführer ist Heinz Walter Schmidt, Telefon 06461-3432.