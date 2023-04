Wanderung zu den Burgruinen Hohenfels

Biedenkopf. Die Wanderer des OHGV Biedenkopf unternehmen am Sonntag, 23. April, eine zirka acht Kilometer lange Wanderung zu den Burgruinen in Allendorf-Hohenfels. Die Teilnehmer treffen sich um 10 Uhr auf dem Marktplatz in Biedenkopf, um in Fahrgemeinschaften zum Campingplatz Dammhammer nach Brungershausen zu fahren. Von dort führt die mittelschwere Tour entlang der Lahnauen, am Rittergut Elmshausen vorbei, durch Elmshausen und schließlich hinauf zu den Burgruinen in Hohenfels. Dort erwartet die Wandergruppe eine Führung. Festes Schuhwerk und eine kleine Rucksackverpflegung sind von Vorteil. Eine Einkehr ist gegen 15 Uhr im Lokal auf dem Campingplatz Dammhammer geplant. Gäste sind willkommen. Eine Anmeldung ist bis zum 20. April erforderlich. Die Wanderführung übernehmen Peter und Liesel Spies (Telefon 06461-89736).