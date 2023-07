Wanderung zur „Hinterländer Schweiz“ 

Biedenkopf. Der OHGV Biedenkopf wandert am Sonntag, 16. Juli, in Gladenbach zur „Hinterländer Schweiz“. Die Teilnehmer treffen sich dazu um 12 Uhr am Biedenkopfer Marktplatz und bilden Fahrgemeinschaften bis zum Startpunkt. Die eher leichte Strecke ist rund neun Kilometer lang. Empfohlen wird festes Schuhwerk, dem Wetter angepasste Kleidung und Rucksackverpflegung für zwischendurch. Eine Einkehr ist geplant. Eine Anmeldung ist bis zum 14. Juli erforderlich. Die Führung hat Ingeborg Deuschle, Telefon 06461-806732 oder 0151-57728504. Gäste sind willkommen.