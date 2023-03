Was passiert mit dem Inventar des Biedenkopfer Bürgerhauses?

Das Biedenkopfer Bürgerhaus soll abgerissen und neu gebaut werden. Das alte Inventar des Bürgerhaus-Parkhotel-Komplexes will die Stadt auf andere Bürgerhäuser verteilen oder verkaufen. Auch einige Vereine haben offenbar Interesse am Mobiliar oder an den Küchengeräten angemeldet. (© Mark Adel)