Was Sie zur Grundsteuerreform wissen müssen

Sie sind gesetzlich verpflichtet, die Erklärung elektronisch zu übermitteln. Das Finanzamt erlaubt nur in begründeten Fällen eine Abgabe in Papierform.

Ich tue mich mit dem Internet schwer; kann ich die Erklärung auch in Papierform abgeben?

Wenn Garagen zu einem Wohnhaus gehören, sind sie nicht zu erfassen. In anderen Fällen sind sie anzugeben, wenn die Nutzungsfläche mehr als 100 Quadratmeter beträgt. „Bei Nebengebäuden ist die Frage komplexer und oftmals nur individuell zu klären”, schreibt das Finanzamt Marburg-Biedenkopf.

Was mache ich, wenn ich versehentlich eine fehlerhafte Erklärung abgegeben habe?

Der typische Garten, wie er zu einem Ein-, Zwei- oder Mehrfamilienhaus gehört, ist unabhängig von seiner Nutzung Teil des Grundvermögens und fließt mit der jeweiligen Fläche in die Berechnung der Grundsteuer ein.

„Anzugeben sind alle Flächen von Räumen, die für Wohnzwecke genutzt werden“, schreibt das Finanzamt Marburg-Biedenkopf. Dazu gehören Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Küche, Bad, häusliche Arbeitszimmer, Flure und Nebenräume wie Speisekammer oder Abstellräume, wenn sie sich innerhalb der Wohnung befinden. Keller und Garagen werden nicht zur Wohnfläche gerechnet, da sie außerhalb der Wohnung liegen. Balkone, Loggien, Dachgärten und Terrassen werden in der Regel mit 25 Prozent zur Wohnfläche gerechnet. Bei sehr hochwertiger Ausstattung sind je nach Einzelfall laut Finanzamt 50 Prozent als Wohnfläche anzusetzen.

Was gehört überhaupt zur Wohnfläche?

Und was gehört zur Nutzfläche?

Was gehört nicht zu Nutzfläche?

Was passiert, wenn ich keine Grundsteuer-Erklärung abgebe?

„Den Kopf in den Sand stecken und hoffen, dass die Grundsteuer-Erklärung an einem vorbeigeht, ist keine gute Idee”, meint der Direktor des Finanzamts Marburg-Biedenkopf. Erst schickt das Finanzamt eine Erinnerung.. Schicken die Eigentümer dann immer noch keine Daten, nimmt das Finanzamt eine Schätzung vor. „Die fällt in der Regel zu Ungunsten der Eigentümer und Eigentümerinnen aus”, schreibt das Finanzamt.