Weichen für Railport bei Breidenstein sind gestellt

Was genau baut C+P?

Das Unternehmen mit Sitz in Angelburg stellt in Breidenbach Teile für Brücken, Parkhäuser, Flugzeughangars oder Industriehallen her. Diese tonnenschweren Stahlbetonteile werden bislang auf Lastwagen geladen und vor Ort montiert. Das soll künftig zum Großteil mit der Bahn passieren. Ein Gleisanschluss am Ziel sei sehr oft vorhanden, sagte Rolf Heinecke.