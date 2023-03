Wenig Neuzulassungen und kaum Gebrauchte

Positiv, so der Obermeister, sei die Situation im Werkstattbereich. Hier sei das Gewerbe wieder auf dem Vorkrisenniveau von 2019 angekommen. Grund dafür sei, dass die Fahrzeuge länger gefahren würden. Inzwischen liege das Pkw-Durchschnittsalter bei zehn Jahren. Dadurch seien mehr Wartungen und Reparaturen notwendig. Die momentane Kaufzurückhaltung bei den Kunden führt Linge auf die angekündigten Änderungen bei den Förderungen der E-Fahrzeuge zurück. Bedingt durch die aktuellen Lieferzeiten von zwölf Monaten und länger wisse der Kunde heute nicht genau, wie hoch und wie genau er in den Genuss einer Prämie komme. Auch bei den Plug-in-Hybrid Fahrzeugen, deren Förderung im kommenden Jahr gestrichen sei, wackele der Fortbestand dieser Fahrzeugkategorie. Insgesamt stelle sich die Frage, wie die angestrebten Wachstumsraten für E-Fahrzeuge in Europa erreicht werden können. So sollten neben der Ertüchtigung der Stromnetze weitere Wege zu klimaneutralen Antriebsarten wie synthetische Kraftstoffe und Wasserstoff mit einbezogen werden. Die potenziellen Hersteller dieser Kraftstoffe bräuchten planbare Rahmenbedingungen, um die wirtschaftliche Erzeugung dieser Produkte in großen Mengen angehen zu können, betonte der Innungsobermeister.