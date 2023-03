Wie geht es 2023 auf der Biedenkopfer Sackpfeife weiter?

Die Lifte stehen seit Jahren still. Die Biedenkopfer wollen in Zukunft eher die Schönheit der Natur auf der Sackpfeife in den Mittelpunkt rücken und insbesondere Wanderer und Familien anlocken. Dazu passen die Projekte, die 2023 anstehen: Der Kinderspielplatz wird derzeit neu gestaltet. Und ein interaktiver Wanderweg soll entwickelt werden. (© Susan Abbe)