Biedenkopf. Am Freitag, 27. Oktober, findet im Rahmen der Herbstabende im Hinterlandmuseum im Schloss Biedenkopf erstmals eine Lesung statt: Klaus Petri aus Wetzlar liest ab 19 Uhr aus Werken des Schriftstellers Roderich Feldes unter dem Titel „Wie Heimat sich verändert“. Für den 1946 in Offdilln geborenen Roderich Feldes blieb seine Kindheit im noch bäuerlichen Dorf eine prägende Erfahrung. Nach seinem Studium der Germanistik, Linguistik und Philosophie und nach der Promotion zum Dr. phil. arbeitete er als freier Schriftsteller in Eibelshausen in der Nähe seines Geburtsortes. Das benachbarte Eiershausen machte er bis zu seinem Tod 1996 für sich und seine Familie zum Wohnort. Feldes schuf ein umfangreiches literarisches Werk, das aus Romanen, Erzählungen, Gedichten, Kurzprosa und aus einer großen Zahl von Hörspielen und Dokumentarhörstücken besteht. Einige seiner Werke wurden auch verfilmt.