„Wilde Köstlichkeiten” kennenlernen

Biedenkopf-Wallau. Im Rahmen der Reihe „Plastikfrei“ lädt das Evangelische Dekanat Biedenkopf-Gladenbach für Samstag, 13. Mai, zu einer Kräuterwanderung mit der Kräuterpädagogin und Heilpflanzenfrau Inga Paetsch ein. Die Exkursion mit dem Titel „Wilde Köstlichkeiten“ beginnt um 15 Uhr am Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Wallau. Die Teilnehmer werden bei einer kleinen Wanderung Wildkräuter entdecken, etwas über deren Wirkstoffe und Verwendungsmöglichkeiten erfahren und einen kleinen Vorrat an Kräutern sammeln, die anschließend zu kleinen Köstlichkeiten verarbeitet werden. Wetterfeste Kleidung und Schuhe werden empfohlen. Mitzubringen ist ein Körbchen oder eine Papiertüte zum Sammeln der Kräuter, ein Trinkgefäß, ein Schraubglas, ein Brettchen und ein kleines Küchenmesser. Die Kosten betragen 15 Euro pro Person. Das Ende ist für etwa 18 Uhr vorgesehen. Weitere Auskünfte gibt es per E-Mail an marion.schmidt-biber@ekhn.de und unter Telefon 0157-51 8021 82. Anmelden kann man sich über die Homepage Dekanat-BiG.de, beziehungsweise ein Formular hinter dem Link ekhn.link/PEBfJH.