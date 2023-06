Wo gibt es für Familien in Biedenkopf noch Bauland?

Die Straße "Am Arnoldsgrund" in der Biedenkopfer Kernstadt mündet in einen Feldweg. Das Planungsbüro Koch sieht hier die Möglichkeit, den Feldweg auszubauen, um entlang der Straße zusätzliche Bauplätze zu erschließen. Der Bereich habe großes Entwicklungspotenzial, halten die Planer fest. (© Susan Abbe)