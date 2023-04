Wolfhager Figurentheater spielt „Das NEINhorn“

Biedenkopf-Wallau. Das Wolfhager Figurentheater ist wieder zu Gast in Wallau und hat ein ganz neues Stück im Gepäck: Am Donnerstag, 27. April, um 16 Uhr öffnet sich der Vorhang in der Fritz-Henkel-Halle für „Das NEINhorn“, nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Marc-Uwe Kling und Astrid Henn. Der Eintritt kostet für Kinder 10 Euro und für Erwachsene 11 Euro. Karten gibt es nur an der Tageskasse, die 30 Minuten vor Beginn der Aufführung öffnet.