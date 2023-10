„Wort im Abendkleid“ begeistert in Wallau

Wenn Noah ein Kreuzfahrtschiff für tierische Liebespärchen baut und zu „Somewhere Over The Rainbow“ Ärger mit den Nachbarn wegen der gigantischen Ausmaße der Arche bekommt, da ist das Würzburger Ehepaar mit seinem Programm „Wort im Abendkleid: Am Anfang war der Traum“ nicht weit. Kunstvoll verstanden es die beiden, während der zweiteiligen Konzertlesung das Traummotiv mit großen biblischen Gestalten zu verweben, neu zu erzählen und mit kurzen Sequenzen aus bekannten Songs beispielsweise von Udo Lindenberg, Eric Clapton, Helene Fischer und „Abba“ am E-Piano zu begleiten.