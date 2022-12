Zahl der Biedenkopfer Tafelkunden steigt von 560 auf 900

Bei den Ausführungen des Vorsitzenden Kretz wird klar, wie viel Arbeit und logistischer Aufwand hinter dem reibungslosen Ablauf bei der Tafel steckt. Seit nunmehr 16 Jahren holen ehrenamtliche Helfer Woche für Woche die Lebensmittelspenden in den Geschäften ab, sortieren sie, packen sie für die Kunden und bringen sie in die Ausgabestellen in Bad Laasphe, Breidenbach, Dautphe und Niedereisenhausen. Gut 120 der etwa 350 Tafelmitglieder bringen sich aktiv ein.