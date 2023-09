Zeltkirmes in Wallau

Biedenkopf-Wallau. Die Burschenschaft „Eintracht“ Wallau feiert vom 15. bis 17. September ihre traditionelle Zeltkirmes am Festplatz „Über der Lahn“. Das Fest startet ortsintern bereits am Donnerstag, 14. September, um 17.30 Uhr mit der Aufstellung des Kirmesbaums – und anschließend für alle Wallauer Einwohner als „Waller Owend“ mit der traditionellen Taufe der Neueintritte im Zelt. Für Besucher beginnt am Freitag, 15. September, um 19 Uhr mit der Neuauflage der Diskoparty „Der Fuchs schließt ab“ das offizielle Festwochenende. DJ Alex Hof und DJ Mexcel legt ab 21 wieder Tanzmusik aus den Bereichen Dance, House, Elektro und den besten Chart-Hits auf. Es gibt verschiedene Angebote während der Happy Hour. Haupttag der diesjährigen Kirmes ist Samstag, 16. September. Um 16 Uhr setzt sich der Festzug mit den befreundeten Burschen- und Mädchenschaften im Weifenbacher Weg in Bewegung. Durch die mit Birken geschmückte Fritz-Henkel-Straße geht es zum Zwischenstopp am Seniorenzentrum, wo die Spielmannszüge SG Bad Laasphe-Niederlaasphe und Biedenkopf den Senioren ein Ständchen spielen. Danach geht es durch die Bahnhofstraße ins Festzelt, wo die Spielmannszüge weitere musikalische Darbietungen geben und die Wallauer Burschen und Mädchen zum traditionellen Eröffnungstanz auf die Bühne bitten. Ab 19 Uhr beginnt im Anschluss der Festkommers mit Tanz, Unterhaltungsmusik und Schlagern mit der Partyband Holidays. Zum Ausklang gibt es am Sonntag, 17. September, den traditionellen Frühschoppen. Ab 11 Uhr werden die Weifenbacher Musikanten mit ihrer böhmisch-mährischen Blasmusik von den Freibierspendern dirigiert. An allen Festtagen gibt es zu essen und zu trinken. Für die jungen Gäste betreiben die Schausteller von Freitag bis Sonntag eine Schießbude und einen Süßigkeitenwagen sowie Fahrgeschäfte wie Autoscooter. Das Festzelt ist an allen Tagen beheizt.