Zu Gast bei Weltmarktführern aus dem Hinterland

Dass sich das durchaus lohnt, haben die knapp 20 Teilnehmer bei dem jüngsten Besuch festgestellt. Dort erfuhren sie von Ausbildungsleiter Ralf Schmidt etwa, dass jeder neue Lehrling im Laufe seiner Ausbildung einen kompletten Rennwagen baut – wenn auch nur als Modell, aber dafür ferngesteuert und voll fahrtüchtig. Beim Bau dieses Modellautos seien nahezu alle Fertigkeiten gefragt, die in den sieben Ausbildungsberufen bei Elkamet vermittelt werden. Ebenso erfuhren die Besucher, dass in dem Unternehmen auch an innovativen Technologien geforscht wird – darunter etwa an Bauteilen für Wasserstofffahrzeuge oder auch spezielle Brandschutztürrahmen, die sich bei der Hitzeentwicklung eines Feuers ausdehnen und die Türen so verriegeln.