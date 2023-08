Zuhören, mitsingen und mitmachen!

Biedenkopf. Der Kinderliedermacher Martin Pfeiffer und der Spielmannszug 1970 Biedenkopf sind am Donnerstag, 24. August, bei der „Sommeraktion - Marktplatz im Wandel“ zu Gast. Auf dem Biedenkopfer Marktplatz werden ab 17 Uhr für Kinder eine fetzige Mitmach-Show, ein Platzkonzert sowie Stationen zum Kennenlernen und Ausprobieren von Instrumenten angeboten, kündigt die Stadt Biedenkopf an. Dank der Unterstützung durch die Innenstadt-Offensive „Ab in die Mitte Hessen!“ können alle Programmpunkte kostenfrei angeboten werden. Veranstalter ist die Stadt Biedenkopf.