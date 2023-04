Zum Wallauer Pokalschießen anmelden

Biedenkopf-Wallau. Der Wallauer Schützenverein lädt für Samstag, 29. April, zum diesjährigen Wallauer Pokalschießen ein. Los geht’s um 15 Uhr im Schützenhaus. Angetreten wird in Mannschaften, bestehend aus drei Schützen. Die drei besten Mannschaften und Einzelschützen erhalten Pokale und Sachpreise. Wer möchte, kann am Mittwoch, 26. April, und am Freitag, 28. April, ab 18.30 Uhr für das Pokalschießen trainieren. Weitere Informationen gibt es auf der Vereinsinternetseite www.sv-wallau.de. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an kontakt@sv-wallau.de.