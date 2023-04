Zur Fahrradcodierung anmelden!

Biedenkopf/Gladenbach. Zum Auftakt der Fahrradsaison bieten die Fahrrad-Codierer aus der Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf auch Termine im Hinterland an: am Dienstag, 2. Mai, von 9 bis 16 Uhr in der Polizeistation Biedenkopf, Hospitalstraße 57, und am Montag, 22. Mai, von 9 bis 16 Uhr auf dem Polizeiposten in Gladenbach, Marktplatz 5. Eine Anmeldung ist jeweils erforderlich und möglich bei der Polizei in Biedenkopf, unter Telefon 06461-92950, werktags von 9 bis 15 Uhr. Zum vereinbarten Termin ist das zu kennzeichnende Fahrrad/E-Bike, ein entsprechender Eigentumsnachweis sowie ein Personalausweis mitzubringen. Für Leasing-Räder ist die entsprechende Erlaubnis des Eigentümers notwendig. Am oberen Sattelrohr befestigte Gegenstände, wie Schlösser, Luftpumpen und Flaschenhalterungen sollten abmontiert sein. E-Bike-Fahrer müssen an den Schlüssel zur Herausnahme des Akkus denken. Die Codierung von Carbon-Rahmen ist derzeit nicht möglich.