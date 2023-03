Zweitägige Ausbildungsmesse in Biedenkopf beginnt

IHK-Vizepräsidentin Dr. Tina Christmann-Ayles eröffnet Ausbildungs- und Studienmesse in Biedenkopf. (© IHK Lahn-Dill)

Die Unternehmerin Tina Christmann-Ayles hat am Freitag die Ausbildungsmesse in der Biedenkopfer Lahntalschule eröffnet. Heimische Unternehmen stellen sich auch am Samstag vor.