45 Jahre Trachtentanzgruppe Breidenbach 

Andreas Runkel führt seit 2015 die Geschicke des Vereins. Die Trachtentanzgruppe zählt aktuell rund 130 Mitglieder, verteilt auf zwei Kindergruppen, eine Erwachsenengruppe, die Spinnstube und den Arbeitskreis Historik. Das 40-jährige Jubiläum der Trachtentanzgruppe wurde 2018 standesgemäß gefeiert. Anlässlich des 45-jährigen Bestehens in diesem Jahr laden die Trachtentänzer zu einer Weinprobe für Freitag, 13. Oktober, ein. Beginn ist um 19 Uhr im Bürgerhaus Breidenbach. Anmeldungen dafür werden über die Website www.trachtentanzgruppe-breidenbach.de entgegengenommen. In Zusammenarbeit mit der Fördergemeinschaft Kultur in Breidenbach findet außerdem am Sonntag, 15. Oktober, eine Aufführung des Kindertheaters „Michel in der Suppenschüssel“ statt. Bei dieser Veranstaltung sorgen die Trachtentänzer und -tänzerinnen für das Essen und die Getränke. Einlass und Kaffee und Kuchen gibt es an diesem Tag ab 15 Uhr im Bürgerhaus Breidenbach. Die Vorstellung des Kindertheaters beginnt um 16 Uhr.