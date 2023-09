60 Einsatzkräfte löschen Feuer in Kleingladenbach

Bei einem Feuer in Kleingladenbach ist ein Schaden in noch unbekannter Höhe entstanden. Verletzt wurde niemand.

In Kleingladenbach hat es am Sonntag in einem Einfamilienhaus gebrannt. Der Bewohner war nicht zu Hause. Unter anderem rückte die Biedenkopfer Drehleiter aus.