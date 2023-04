Bewerbertag bei Weber Maschinenbau

Breidenbach. Am Freitag, 12. Mai, öffnet das Unternehmen Weber Maschinenbau seine Türen und lädt unter dem Motto „Blaue Herzen schlagen schneller“ zum „Bewerbertag“ nach Breidenbach ein. Interessierte haben an diesem Tag von 16 bis 20 Uhr die Möglichkeit, sich über Ausbildungsberufe, duale Studiengänge und offene Stellen zu informieren. Das Familienunternehmen entwickelt und produziert komplette Schneide- und Verpackungslinien für die Verarbeitung von Lebensmitteln. Mitarbeiter verschiedener Abteilungen werden am Bewerbertag vor Ort sein, um über ihre Berufsfelder und den Arbeitsalltag zu plaudern. So können Technik-Interessierte mit der VR-Brille in die digitale Welt eintauchen. Zudem erwarten die Besucher Live-Vorführungen einiger Hightech-Maschinen. Wem Zuschauen zu eintönig ist, der darf auch gern selbst ran. An verschiedenen Stationen können junge Besucher an diesem Tag praktische Erfahrungen sammeln und den möglichen Beruf von morgen gleich ausprobieren. Und wer an einer ausgeschriebenen Stelle interessiert ist, kann sein Interesse direkt vor Ort bekunden – schnell und einfach per QR-Code und Kurz-Fragebogen, ganz ohne Unterlagen. Mehr Infos und Voranmeldung auf: career.weberweb.com/bewebertag. Auch spontane Gäste sind willkommen.