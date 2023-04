Blut spenden, Gutes tun!

Breidenbach. Täglich wird Blut zur Behandlung von Patienten in Krankenhäusern gebraucht. Das Deutsche Rote Kreuz bittet wieder dringend um Blutspenden. Gelegenheit dazu gibt es am Donnerstag, 20. April, von 16.45 bis 20 Uhr im Bürgerhaus in Breidenbach (Hausbergweg 1). Eine Blutspende erfolgt nur nach vorheriger Terminreservierung. Diese ist online möglich auf www.blutspende.de/termine. Alle Informationen rund um das Thema Blutspende erhalten Interessierte telefonisch unter der Nummer 0800-1194911 (kostenfrei) oder im Web auf www.blutspende.de.