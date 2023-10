Breidenbacher Bürgergeld-Brief kursiert im Internet

In dem Schreiben geht es um Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II, das sogenannte Bürgergeld - ehemals Hartz IV. Es steht all jenen Menschen zu, die diese Leistungen beantragen und die Voraussetzungen erfüllen – unabhängig von der Herkunft. „Zudem kann man die SGB-II-Ansprüche nicht einfach mit dem Einkommen eines Normalverdieners vergleichen“, sagt Stephan Schienbein. So stünden beispielsweise einem Alleinverdiener mit mehreren Kindern, falls sein Geld niedrig ist, ebenfalls weitere Transferleistungen zu. Stephan Schienbein nennt als Beispiele Kindergeld, Wohngeld oder weitere Zuschläge. „Das Thema eignet sich also nicht, eine polemische Debatte über die vermeintliche Besserstellung von Zugewanderten zu führen“, sagt der Erste Kreisbeigeordnete Marian Zachow.

Zählen dazu auch die Kosten für die Unterkunft?

„Unterkunftskosten werden generell in angemessener Höhe gezahlt“, heißt es von Seiten der Verwaltung. Es gebe für Personen, die in Gemeinschaftsunterkünften leben, Sonderregelungen. Für sie werden Unterkunftskosten pro Person festgelegt, die sich im Bescheid aber nicht von den regulären Unterkunftskosten unterscheiden lassen. Die Kosten pro Person betragen aktuell 310 Euro, sodass im Falle von größeren Familien in der Regel höhere Kosten anfallen als bei der Anmietung einer Privatwohnung. Diese Unterkunftskosten werden intern verrechnet und nicht an die Leistungsbezieher ausgezahlt. „Der individuell ermittelte Bedarf ist also nicht identisch mit den ausgezahlten Leistungen“, sagt Schienbein. Weil nur die erste Seite zu sehen ist, fehlen diese weiteren Informationen.