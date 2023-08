Breidenbacher feiern Kirmes-Wochenende

Breidenbach. Vier Tage lang stand Breidenbach wieder ganz im Zeichen der Kirmes. Die Burschen- und Mädchenschaft Reitz Breidenbach feierte am letzten Juli-Wochenende ihr 115-jähriges Jubiläum. Begonnen hat das Festwochenende mit der „Clubnight“ am Freitag. Im Festzelt sorgten die Discjockeys Lukas Schneider, Johannes Kranz, Fabian Bach und Kaeey K. mit Musik der 90er, 2000er und All-Time Classics, bis hin zu House, Tech House und Techno für Stimmung unter den hunderten Besuchern. Am Samstag war dann Stimmungsabend mit der Partyband „Donaupower“ angesagt. Am Sonntag gab es dann einen Festzug und das bewährte Burschen- und Mädchenschafts-Treffen mit musikalischer Begleitung der Musikkapelle Niederklein. Am Montag feierte die traditionelle Kirmes dann zum Abschluss den traditionellen Frühschoppen mit den Weifenbacher Musikanten.