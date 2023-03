Breidenbacher Wasser gibt es nicht „für lau”

Wir befinden sich in schwierigen Zeiten, erst eine Pandemie, jetzt der Krieg in der Ukraine. Welche Auswirkungen spürt die Gemeinde Breidenbach direkt oder indirekt? Man muss differenzieren. Corona war insbesondere für das Ehrenamt und damit den Großteil der Gesellschaft eine echte Herausforderung. Vereinsarbeit ist ohnehin schon schwierig. Das war bestimmt nicht zuträglich. Rein wirtschaftlich gesehen ist Corona an der Gemeinde relativ schmal vorbeigegangen. Da hatten wir nicht die befürchteten Ausfälle bei den Steuereinnahmen. Während des Krieges ist es schon so, vielleicht sind es auch noch Auswirkungen von Corona: Das Thema Lieferketten ist für uns als Produktionsstandort wirklich schwierig. Darunter leiden die Unternehmen zum Teil sehr stark. Und wenn ich weiter gucke: die Transformation in der Automobilindustrie ist eine riesige Herausforderung. Das sind die Punkte, die uns wirtschaftlich beschäftigen.

Buderus Guss steht seit längerer Zeit zum Verkauf, die Möbelsparte von C+P hat Entlassungen angekündigt. Wie ist nach Ihrem Eindruck insgesamt die Stimmung in der Wirtschaft? Sie haben die Krisenjahre angesprochen, und man wünscht sich natürlich endlich mal wieder eine Zeit, in der man in ein normales Fahrwasser zurückkehrt. Das gilt für die Unternehmen genauso wie für uns auch. Keiner ruft nach Krise, alle rufen nach Lösungen und Perspektiven. Die Großwetterlage ist aber nach wie vor schwierig. Wenn wir über Fachkräftemangel reden, dann reden wir über alle Branchen. Ob das Dienstleistung, Produktion oder die öffentliche Hand ist. Das ist das Thema, das uns nachhaltig beschäftigt. Es gibt keinen Begriff, der die Ist-Situation in seiner Beschreibung so verharmlost wie der des Demografischer Wandels. Wenn man nicht wüsste, was er bedeutet, würde man sagen: Wandel ist doch nichts Schlimmes. Aber wir spüren die Auswirkungen an jeder Stelle. Das ist ein echtes Problem, was leider auch nachhaltig werden könnte.

Eine Frage, die uns durch jedes Interview begleitet, ist die nach der Umgehung. Gibt es eine aktuelle Entwicklung, oder haben Sie jede Hoffnung verloren? Nein, ich habe nicht jede Hoffnung verloren. Dann wäre ich in dem Job falsch. Es ist zumindest so, dass wir einen regelmäßigen Kommunikationsfaden aufgenommen haben. Einmal im Quartal tauschen wir uns über den Sachstand mit dem Ministerium aus. Das klappt mittlerweile auch ganz gut. Allerdings sind die Botschaften meistens ernüchternd. Das Zeitfenster, was im Quartal X aufgerufen wurde, ist im Quartal Y schon wieder überholt, weil dies nicht klappt und das nicht und jenes nicht. Stand heute sind wir soweit, dass wir 2023 nach der jetzt bevorstehenden zweiten Offenlage die Planfeststellung, also die Baugenehmigung, Ende des Jahres bekommen sollen. Aber da dürfte erfahrungsgemäß noch viel Konjunktiv dabei sein.

Bleiben wir beim Thema Verkehr. Die Gemeindevertretung hat sich mit Tempo 30 in Ortsdurchfahrten befasst. Die Entscheidung fiel nicht leicht. Wie stehen Sie zu dem Thema? Es vergeht kaum eine Ortsbeiratssitzung oder Bürgerversammlung, in dem die Temporeduzierung nicht angesprochen wird. Genau, weil vom Thema Verkehr und Geschwindigkeit alle betroffen sind, ob als Fußgänger, Radfahrer und natürlich auch als Pkw-Fahrer. Deswegen beteiligen sich auch viele an der Diskussion und haben aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen eine Meinung dazu. Das ist erst einmal positiv. Die Tür ist jetzt für Tempo 30 aufgestoßen. Ich will noch mal eine kleine Schleife drehen. Das Thema kommt vom sogenannten Lärmaktionsplan des Landes Hessen. Es geht also nicht um die Perspektive der Autofahrer. Da hält sich meine persönliche Begeisterung natürlich auch in Grenzen. 50 fahren macht mehr Spaß als 30 fahren. Nicht überall, aber da, wo es möglich ist. Es geht aber um die Perspektive der Anlieger und nicht um persönliche Befindlichkeiten - und schon gar nicht um die, des Bürgermeisters. Also müssen wir das Thema - soweit möglich - neutral betrachten. Wenn dann gewisse Grenzwerte nicht eingehalten werden, muss nach Lösungen gesucht werden, wie man diesen Grenzwerten nahekommt. Eine Überlegung war, die Geschwindigkeit zu reduzieren von 50 auf 30. Wir werden dem RP jetzt die Beschlüsse mitteilen und dann wird man abwarten müssen, welche Reaktion von dort kommen wird. Ich habe es aber schon mal gesagt: Es wird schwierig zu vermitteln sein, dass man auf einer zehn Meter breiten Bundesstraße 30 zu fahren hat, und wenn man dann nach rechts oder links abbiegt 50 fahren kann. Wenn wir hier a) sagen, werden wir nicht umhinkommen, uns auch über b) Gedanken zu machen. Und das ist im Übrigen auch eine langgehegte Forderung vieler Ortsbeiräte, dass insbesondere in den innerörtlichen Bereichen die Geschwindigkeit zu reduzieren ist. Die Tür ist jetzt geöffnet worden, und jetzt werden wir sehen, wie wir mit dem Thema weiter umgehen.

Auch Gemeindefusionen werden immer wieder diskutiert. Steffenberg und Angelburg sind zumindest in losen Gesprächen. Wird eine Fusion mit Breidenbacher Beteiligung noch einmal thematisiert, oder würde das eine wirtschaftlich starke Gemeinde eher schwächen? Wir beschäftigen uns zur Zeit mit diesem Thema überhaupt nicht. Ich glaube schon, dass wir selbstbewusst genug sein dürfen, um zu sagen, dass wir eine Größe haben, die langfristig gut strukturiert ist und sich im Wettbewerb ordentlich wird behaupten können. Wenn die Anfrage von wem auch immer an uns herangetragen werden sollte, werden wir uns diesen Gesprächen nicht verschließen. Aber das hat gerade überhaupt keine Priorität.

Was hingegen ein Thema ist, ist die Wasserversorgung. Breidenbach möchte sich unabhängiger machen, nicht auf einen Versorger konzentrieren. Ist das nicht ein gewaltiger Kraftakt? Ja, das ist ganz sicher ein gewaltiger Kraftakt. Es ist mit den Parlamentariern besprochen worden, dass wir uns konzeptionell neu aufstellen wollen, vielleicht auch müssen. Klar ist, dass wir die Wasserversorgen dezentraler regeln wollen. Die jetzige Situation, dass wir einen Großteil des Wassers vom Wasserverband Siegen-Wittgenstein bekommen, soll nicht noch über das jetzige Maß verstärkt werden. Da sind wir bestrebt, gegebenenfalls durch eigene Anlagen den Wasserbezug nach Breidenbach zurückzuholen. Aber das wird es nicht für lau geben. Da kratzen wir im Millionenbereich. Ich habe auch in jeder Bürgerversammlung gesagt, dass diese Investition, die wir in der Wasserversorgung tätigen, natürlich auch über die Wassergebühr auf die Nutzer umgelegt werden muss. Wasser ist kostbar, wird seltener und weniger. Und das Produkt Wasser wird teurer werden.

Kurzfristig, mittelfristig oder langfristig? Kurz - bis mittelfristig.

Wie weit sind die Planungen? Wir haben gerade das Problem, dass wir zwei krankheitsbedingte Ausfälle in der Fachabteilung haben. Ich bitte an der Stelle um Verständnis, dass wir das Thema aufgrund der Personalsituation nicht in dieser Priorität nach vorne stellen können, wie wir es auch nach dem eigenen Anspruch tun wollten. Aber ich hoffe, dass wir im Laufe des Jahres soweit sind, dass wir die Mandatsträger über die weiteren Schritte informieren, beziehungsweise in die weiteren Besprechungen einsteigen.

Sie sind seit zehn Jahren Bürgermeister. Wie blicken sie angesichts dieser runden Zahl zurück? Ich war erst mal erschrocken ob dieser Zahl, weil man sich die Frage stellt, wo ist die Zeit geblieben. Aber es ist nicht so, dass ich jeden Morgen da sitze und überlege: Was hast Du erreicht, was hast Du nicht erreicht. Dazu ist das Tagesgeschäft viel zu aktuell. Das ist jetzt mal eine Zahl, aber mehr auch nicht.

2024 ist wieder Wahl. Treten Sie noch mal an? Gewisse Entscheidungen werden getroffen, wenn sie getroffen werden. Diese gehört dazu.