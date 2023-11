CVJM-Kreisverbände laden für Sonntag zum Posaunenfest

Das zweite gemeinsame Kreisposaunenfest der Kreisverbände Biedenkopf und Wittgenstein steht auch im Zeichen des Jubiläums 175 Jahre CVJM-Westbund. „175 Jahre CVJM-Westbund sind auch für uns in Wittgenstein und im Hinterland Anlass zum Loben und Danken“, so Dorothea Messerschmidt, Vorsitzende des CVJM-Kreisverbands Wittgenstein. „Das Jubiläum ist für uns aber auch gleichzeitig Anlass und Ansporn zur Mitgestaltung der zukünftigen Arbeit an und mit vor allem jungen Menschen im CVJM“, ergänzt Steffen Boss, Vorsitzender des Kreisverbands Biedenkopf. Gemeinsam mit einem Vorbereitungsteam haben sie die gemeinsame Arbeit der Kreisverbände, die anlässlich „100 Jahre Kreisverbindung“ 2021 forciert wurde, fortgeführt.