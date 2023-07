Dialektfreunde im Hinterland wählen neuen Vorstand

In Hessen gebe es sieben Dialektgebiete und acht Mischgebiete. Das Ehrenamt sei bei der Förderung der Dialekte traditionell mit eingebunden. Hanna Fischer von der Uni Rostock erklärte in ihrem Vortrag, wie ein ganzes Bundesland die Dialekte fördern könne. In den Dialekten liege ein großes Potenzial, dass die Politik in Hessen bisher einfach liegen lasse. Reiner Wagner erläuterte in seinem Beitrag an dem Projekt „GOGS“, wie die Zusammenarbeit zwischen Ehrenamt und Wissenschaft funktionieren könnte. „Heute muss ja alles eine Abkürzung haben und GOGS steht als kleine Wortspielerei für „Geschwasde on Geschrewene Sproche., sagte er. Im Dialekt bedeute GOGS so viel wie aufstoßen, also rülpsen.