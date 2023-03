Feuerwehr Achenbach spezialisiert sich auf E-Mobilität

Rückblick: Wehrführer Blöcher erinnerte an sechs Übungen im vergangenen Jahr, darunter die gemeinsame mit Mandeln. Im Durchschnitt hätten nun fünf Kameraden an den Übungsdiensten teilgenommen, bedauerte er und rief zugleich zu mehr Einsatz bei der Vorbereitung auf Ernstfälle auf. Thema der Hauptversammlung war auch der Anbau an das Gerätehaus. Die Entscheidung sei für jene Variante gefallen, bei der das Fahrzeug an der bisherigen Stelle verbleibt und die Erweiterung in Modulbauweise in Richtung Straße erfolgt. Bürgermeister Christoph Felkl (SPD) sagte, ihm sei zugetragen worden, dass einige Aktiven diese Lösung nicht für gut befunden hätten. Deshalb soll es am 28. April eine Aussprache geben.