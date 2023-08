Feuerwehr-Lehrstunden an der Hinterlandschule Breidenbach

Für die Kinder gestalteten sich die Tage äußerst vielseitig. Jeder Morgen begann mit einer Geschichte. Unter anderem ging es um die Frage, welche Kleidungsstücke Feuerwehrkräfte im Einsatz tragen müssen, um geschützt zu sein. Mithilfe eines sogenannten Rauchhauses, eine Art Puppenhaus, das mit einem Rauchgenerator „verraucht“ werden kann, konnten die Kinder in den vielen kleinen Zimmern gefährliche Situationen entdecken und miteinander besprechen. Im Anschluss malten sie in Kleingruppen selbst Gefahrensituationen auf Plakate. Dabei entstanden hitzige Diskussionen untereinander: Wo liegt der Unterschied zwischen gutem und schlechtem Feuer? Was brennt, was brennt nicht? Wo kommt das Feuer her? Welche Aufgaben haben die Einsatzkräfte und wie setze ich überhaupt einen Notruf ab?