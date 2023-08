Glasfaserausbau hat Auswirkungen auf Verkehrsführung

Der aus Richtung Biedenkopf kommende Verkehr wird ab dem Kreisverkehrsplatz Hauptstraße über die Kreisstraße 107 und die Buderusstraße wieder auf die Hauptstraße in Richtung Dillenburg geleitet. Auch ist die Bahnhofstraße in Höhe der Nummer 1 und die Buderusstraße in Höhe der Gaststätte „Zur Alten Post“ halbseitig gesperrt. In dieser Zeit ist auch die Zu- und Ausfahrt aus der Hinteren Ortsstraße auf die Hauptstraße nicht möglich. Von der geänderten Verkehrsführung ist auch der Busverkehr betroffen, weil die Ortsdurchfahrt nur in Richtung Biedenkopf befahrbar ist. Dies betrifft zum einen die Haltestelle „Querstraße“, die Halteposition in Richtung Steffenberg kann von den Buslinien MR-52, MR-54 und 491 nicht bedient werden. Darüber hinaus ist durch die Sperrung der Einmündung „Hintere Ortsstraße“ auch die Haltestelle „Evangelische Kirchengemeinde“ auf der Buslinie 491 betroffen und kann ebenfalls nicht angefahren werden. Die nächstgelegene Haltestelle für Fahrgäste ist jeweils der Marktplatz. Über die Website www.rmv-marburg-biedenkopf.de oder die kostenlose RMV-App „RMVgo“ können sich Fahrgäste über ihre jeweilige Verbindung informieren.