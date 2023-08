In Breidenbach gibt es viele kleine große Helden

Passend dazu gibt es nicht nur Spiele, Kreativ- und Sportangebote, bei denen die Kinder aktiv werden können, sondern auch Exkursionen und Ausflüge. Eine Gruppe besuchte die Essensausgabe der Tafel in Biedenkopf, eine andere Gruppe den Erlebnisbauernhof in Fleckenbühl. Die Feuerwehr lud zum Feuerwehrgerätehaus Wiesenbach zu einer AG zum Thema „Brandschutzerziehung“ ein. Beim DRK in Biedenkopf konnten die Kinder ganz praktisch erfahren, wie Erste Hilfe aussehen kann und selbst aktiv werden. Seine eigenen Möglichkeiten entdecken und sich für andere einsetzen, das war auch möglich beim Brotbacken mit Julia Meier im Backhaus Wolzhausen oder beim Müllsammeln in Wiesenbach.