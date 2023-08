Junge Breidenbach versuchen sich als Imker

Dies geschah erst in der Theorie und dann in echt an einem Bienenstock. Vor dem Öffnen musste aber der Smoker zur Beruhigung der Bienen angefeuert werden. Im Bienenstock zeigte sich den Kindern ein scheinbares Durcheinander von Dutzenden von Bienen. Sie konnten dann die Vorratslagerung des Honigs für den Winter oder auch das Anlegen von Pollen- und Brutzellen für den Nachwuchs nachvollziehen. Auch waren für diese Jahreszeit noch viele Drohnen zu sehen, die normalerweise aus dem Volk über den Winter entsorgt werden. Außerdem wimmelte es von Arbeiterinnen mit Pollenhöschen. Und sogar die Königin, die ein Kind ganz allein im Gewusel von Dutzenden von Bienen eigenständig gefunden hatte, war zu sehen. Die Kinder konnten zudem eine Drohne bei der Geburt beobachten.