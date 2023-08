Junge Breidenbacher holen sich den „Pflasterpass“

Breidenbach-Wiesenbach.Bei den Breidenbacher Ferienspielen dreht sich in diesem Jahr alles um das Thema Helden. Dabei bekommen die jungen Teilnehmer vermittelt, dass diese Bezeichnung nicht nur Spiderman und Co. vorbehalten ist, sondern auch sie selbst zu echten Helden werden können. Zum Beispiel, indem sie anderen helfen, die in Not sind. Die Grundlagen dafür bekamen die Kinder bei einem Besuch von Jessica und Sebastian Grebe vermittelt, die ihre jungen Schützlinge fit für den „Pflasterpass“ machten – der kindgerechten Variante der Ersten Hilfe-Ausbildung.