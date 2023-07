Kaltblüter gehen in Wolzhausen an den Start

Danach waren die Kinder die Stars: Mia Pfister und ihr Team hatte in eigener Initiative einen „Hobby Horsing“-Parcours aufgebaut. Mit ihren teils sogar selbst gebastelten „Hobby Horses“ – auf Deutsch würde man die Teile Steckenpferde nennen – galoppierten die Kinder durch den Parcours. Immer mehr Zuschauerkinder schlossen sich an. Am Ende gab es für jeden noch einen kleinen Preis.