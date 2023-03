Kindertag am Palmsamstag

Breidenbach. Am Palmsamstag, 1. April, findet in Breidenbach in der katholischen Kirche Maria Himmelfahrt (Altweg 30) ein Kindernachmittag statt. Eingeladen sind alle Kinder von sechs bis zwölf Jahren aus der katholischen Pfarrei St. Elisabeth an Lahn und Eder. Das Thema lautet „Jesus Christus Superstar?! Wir feiern Jesu Einzug nach Jerusalem“. Beginn ist um 14 Uhr. Zum Abschluss wird um 18 Uhr ein Familiengottesdienst gefeiert. Anmeldung beim zentralen Pfarrbüro in Biedenkopf, Telefon 06461-758450 oder via E-Mail an info@pfarrei-stelisabeth.de. Fragen beantwortet die Pastoralreferentin Astrid Wilming unter Telefon 06461-7584533.