Breidenbach-Kleingladenbach . Auch der Ortsbeirat Kleingladenbach hat in seiner jüngsten Sitzung festgelegt, sich wieder an der Aktion „Sauberhafte Landschaft” zu beteiligen und Müll zu sammeln. Wer mitmachen will, soll am Samstag, 25. März, ab 10 Uhr zum Bürgerhaus kommen, von wo aus die Teilnehmer ausschwärmen, um sich des Abfalls in der Gemarkung anzunehmen.