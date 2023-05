Meiler wird entzündet

Breidenbach-Achenbach. Die Meilerfreunde Achenbach haben auf dem Festplatz am Sportplatz wieder einen Kohlemeiler aufgebaut. Die Kuppel aus Holzscheiten, die mit einer luftdichten Schicht aus einem Kohle-Sand-Gemisch verkleidet ist, wurde in den vergangenen Tagen aufgebaut und soll am kommenden Samstag, 3. Juni, um 9 Uhr angesteckt werden. Anschließend kokelt das Feuer im Inneren des Meilers eine Woche, bevor es am 11. Juni gelöscht wird. Während dieser Zeit befinden sich die sieben Köhler stets vor Ort und freuen sich über Besuch.